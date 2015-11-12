سامسونج تطلق حملة «تحدى خوفك» على فيس بوك

قامت شركة سامسونج حديثًا بتحميل مقطع فيديو بتقنية 360 درجة على موقع التواص الاجتماعي فيس بوك، لتصبح بذلك أولى الشركات في منطقة الخليج تقوم بمثل هذه المبادرة.

وقالت سامسونج “يهدف هذا الفيديو لترويج حملة الشركة «تحدى خوفك»، التي تعكس بدورها مفهوم الحياة من منظور شخص لا يهاب الصعاب ومليء بالحماس والجرأة، لا يستطيع أحد أن يصل إليه وهو على ارتفاع آلاف الأمتار عن سطح الأرض” وفقاً لما نقلته “البوابة العربية التقنية”.

وفي هذا الصدد، قال ماركو فوكال، رئيس قسم التسويق لدى شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات “قمنا بابتكار حملة «تحدى خوفك» لمساعدة الأشخاص للتغلب على مخاوفهم عن طريق استخدام التكنولوجيا. وكما هو الحال بالنسبة لمعدات Samsung Gear VR، سيساعد الفيديو من موقع فيس بوك كافة المستخدمين على تخطي مخاوفهم من خلال عيش التجربة بصورة أقرب للحقيقة. فبالنهاية الخوف هو عبارة عن شعور يمكن ببساطة التغلب عليه حتى وإن كنا على مرتفعات عالية”.

وأوضحت سامسونج أن خاصية الفيديو بتقنية 360 درجة تتيح لجميع مستخدمي فيس بوك استعراض تجارب، وصفتها بالفريدة بزاوية نظر كاملة، كما بإمكانهم اختيار الزاوية التي يرغبون باستعراضها من خلال جر اللقطة أو تدوير الجهاز.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أنها ستستمر في استعراض القصص المثيرة خلال حملة «تحدى خوفك» من خلال هذه التقنية المتقدمة.