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حزب الله: معركتنا ضد "الإرهابيين" مستمرة وطويلة

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حزب الله: معركتنا ضد "الإرهابيين" مستمرة وطويلة حزب الله: معركتنا ضد "الإرهابيين" مستمرة وطويلة

>تعهد مسئول كبير فى جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الخميس، بمواصلة القتال ضد "الإرهابيين" قائلا من موقع الانفجارين الانتحاريين اللذين تسببا فى سقوط 43 قتيلا فى الضاحية الجنوبية لبيروت إنها معركة طويلة ومستمرة.

وأصيب أيضا 239 شخصا آخرين بجروح فى التفجيرين اللذين وقعا فى منطقة مزدحمة فى الضاحية الجنوبية معقل حزب الله اليوم الخميس.

وقال حسين خليل المعاون السياسى للأمين العام لحزب الله "ما جرى اليوم يؤكد أننا نسير على الطريق الصح وأن هذه المعركة مستمرة فى وجه الإرهاب وهذه المعركة ليس قصيرة .. معركة طويلة بيننا وبينهم."
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