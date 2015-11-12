موقع إسرائيلى: حزب الله يمتلك 15 ألف صاروخ بعيد وقصير المدى

كشف موقع "واللا" الإسرائيلى اليوم الخميس، إن حزب الله اللبنانى يمتلك 15 ألف صاروخا من أنواع المدى القصير والطويل.

وأضاف الموقع الإسرائيلى أن حزب الله اللبنانى حصل على الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من سوريا، فى حين حصل على طويلة المدى من إيران، بالإضافة الى إنشائه اسطولا من الطائرات بدون طيار والمصممة للهجوم وليس لجمع المعلومات الاستخباراتية.

وأشارت التقديرات أنه لا يمكن استبعاد أن حزب الله يواصل جهوده لشراء نوع صواريخ جو SA-17 و SA-22، وذلك فى ظل الحرب الأهلية الدائرة فى سوريا.