مباحث البلينا تضبط عاملا بحوزته 5 قطع أثرية ببرديس سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا برئاسة الرائد محمد حماد رئيس مباحث المركز، من ضبط عامل يقيم بناحية قرية برديس بحوزته 5 قطع اثرية.

كان اللواء احمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا من ضبط قطع أثرية فرعونية بحوزة عامل، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام والعميد محمود حسن مفتش الأمن العام وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب بتمكن الرائد محمد حماد رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بالإنابة والنقيبان خيرى الشرقاوى وحسين فخرى ومحمد صبرى وأحمد جمال معاونى مباحث مركز البلينا عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط " عرفات.م.أ " 37 عاما عامل داخل مسكنه عقب استهدافه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة والمواد الكحولية والمسكرات وبتفتيش المنزل عثر على 120 علبة كنز بيرة كما أسفرت الجهود عن ضبط 5 قطع يشتبه أنها آثار فرعونية.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6410 إدارى مركز البلينا وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.