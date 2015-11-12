لو بتحب السكريات بشراهة.. 3 حيل تخليك تاكلها بدون زيادة الوزن

هناك الكثير من الأشخاص، الذين يتناولون السكريات بشراهة، مما يتسبب فى وجود كميات كبيرة من السكر داخل الجسم، ومن الممكن أن تتراكم على شكل دهون، وتسبب فى زيادة الوزن أو تؤدى للإصابة ببعض الأمراض، ولكن هناك بعض الخدع التى يمكن أن تقوم بها يمكنك من خلالها السيطرة على نسبة السكر بالدم.

ووفقا لتقرير نشره موقع readers digest الأمريكى، هناك بعض الخطوات عند اتباعها فى حال تناول السكريات بشراهة قد تساعدك فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم وعدم تراكمه فى الجسم وهضمه بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أنه بعد تناول كمية كبيرة من السكر والرغبة فى حرق السعرات الحرارية والهضم السريع، فمن الممكن تناول ملعقة من زبدة الفول السودانى حيث تساعد على حرق السكر غير المرغوب فيه بالجسم.

وأشار التقرير إلى أن تناول الشاى بالليمون، يعد من مدرات البول مما ينتج عنه دخول الحمام لأكثر من مرة والمساعدة على حرق السكر الزائد بالجسم كما أنه يساعد على ضخ الدم بشكل أسرع من خلال الكلى.

ومن ضمن الوصايا التى أوصى بها التقرير أنه يمكنك بعد تناول كميات كبيرة من السكريات، ممارسة رياضة المشى، لحرق السكريات التى تتواجد فى الدم بدلا من تخزينه نتيجة لعدم الحركة أو الكسل، كما يمكن صعود السلم للتقليل من كتلة الجسم، بعد كل وجبة، حيث وجدت دراسة نشرت فى دورية رعاية مرضى السكر كبار السن الذين يمشون لمدة 15 دقيقة بعد كل وجبة تقل لديهم نسبة السكر فى الدم من أولئك الذين يمشون لمدة 45 دقيقة فى وقت متأخر من الصباح أو قبل العشاء.

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