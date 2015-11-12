أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو بتحب السكريات بشراهة.. 3 حيل تخليك تاكلها بدون زيادة الوزن

Google+ Print
لو بتحب السكريات بشراهة.. 3 حيل تخليك تاكلها بدون زيادة الوزن لو بتحب السكريات بشراهة.. 3 حيل تخليك تاكلها بدون زيادة الوزن
هناك الكثير من الأشخاص، الذين يتناولون السكريات بشراهة، مما يتسبب فى وجود كميات كبيرة من السكر داخل الجسم، ومن الممكن أن تتراكم على شكل دهون، وتسبب فى زيادة الوزن أو تؤدى للإصابة ببعض الأمراض، ولكن هناك بعض الخدع التى يمكن أن تقوم بها يمكنك من خلالها السيطرة على نسبة السكر بالدم.

ووفقا لتقرير نشره موقع readers digest الأمريكى، هناك بعض الخطوات عند اتباعها فى حال تناول السكريات بشراهة قد تساعدك فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم وعدم تراكمه فى الجسم وهضمه بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أنه بعد تناول كمية كبيرة من السكر والرغبة فى حرق السعرات الحرارية والهضم السريع، فمن الممكن تناول ملعقة من زبدة الفول السودانى حيث تساعد على حرق السكر غير المرغوب فيه بالجسم.

وأشار التقرير إلى أن تناول الشاى بالليمون، يعد من مدرات البول مما ينتج عنه دخول الحمام لأكثر من مرة والمساعدة على حرق السكر الزائد بالجسم كما أنه يساعد على ضخ الدم بشكل أسرع من خلال الكلى.

ومن ضمن الوصايا التى أوصى بها التقرير أنه يمكنك بعد تناول كميات كبيرة من السكريات، ممارسة المشى، لحرق السكريات التى تتواجد فى الدم بدلا من تخزينه نتيجة لعدم الحركة أو الكسل، كما يمكن صعود السلم للتقليل من كتلة الجسم، بعد كل وجبة، حيث وجدت دراسة نشرت فى دورية رعاية مرضى السكر كبار السن الذين يمشون لمدة 15 دقيقة بعد كل وجبة تقل لديهم نسبة السكر فى الدم من أولئك الذين يمشون لمدة 45 دقيقة فى وقت متأخر من الصباح أو قبل العشاء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب