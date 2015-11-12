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موظف بالتربية والتعليم يقتل زوجته لعدم قدرته على الإنجاب بقنا‎

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موظف بالتربية والتعليم يقتل زوجته لعدم قدرته على الإنجاب بقنا‎ موظف بالتربية والتعليم يقتل زوجته لعدم قدرته على الإنجاب بقنا‎

أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، أثر قيام زوجها بذبحها وفصل رقبتها عن جسدها بسبب مطالبتها بتطليقها لعدم قدرته على الإنجاب، بمركز نقادة، حيث تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إشارة من مركز شرطة نقادة، بمصرع المدعوه ” سامية . أ . أ ” 33 سنة ربة منزل، بعد فصل رقبتها عن جسدها.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى ” محمد.ك.ع ” 52 سنة موظف إداري بالتربية والتعليم، حيث قام بذبح زوجته بالسكين وفصل رأسها عن جسدها بسبب مطالبتها المتعددة بتطليقها لعدم قدرته على الإنجاب فتم نقل الجثة لمستشفى نقادة المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي كلفت المباحث بضبط المتهم.

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