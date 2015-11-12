أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صحة سوهاج: حملة القضاء على ‘‘الحصبة’’ تطعم 102.6% من الأطفال المستهدفين حتى الآن

Google+ Print
صحة سوهاج: حملة القضاء على ‘‘الحصبة’’ تطعم 102.6% من الأطفال المستهدفين حتى الآن صحة سوهاج: حملة القضاء على ‘‘الحصبة’’ تطعم 102.6% من الأطفال المستهدفين حتى الآن

مديرية الصحة بسوهاج

قال الدكتور مصطفى والي، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، خلال الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، بحضور الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الحملة حققت ​102.6 % من العدد المستهدف تطعيمه من سن 9 شهورإلى 10 سنوات بعد إضافة الأطفال المغتربين، وتستمر الحملة حتى يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري.

قال  يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي عدد الأطفال المستهدفين من التطعيم مليون 821 ألف و17 طفل من عمر 9 شهور حتي 10 سنوات، مضيفًا أن عدد المشرفين بالحملة 133 مشرف إدارة، و50 مشرف مركزي، وأن عدد المنسقين بالمدارس والمعاهد الازهرية هو 2334 منسق، وعدد مواقع التطعيم 3232 موقع، وعدد الفرق 726 فرقة.

وأوضح أن الهدف من تنفيذ الحملة هو القضاء على مرض الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا