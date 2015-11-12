صحة سوهاج: حملة القضاء على ‘‘الحصبة’’ تطعم 102.6% من الأطفال المستهدفين حتى الآن

قال الدكتور مصطفى والي، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، خلال الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، بحضور الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الحملة حققت ​102.6 % من العدد المستهدف تطعيمه من سن 9 شهورإلى 10 سنوات بعد إضافة الأطفال المغتربين، وتستمر الحملة حتى يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري.

قال يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي عدد الأطفال المستهدفين من التطعيم مليون 821 ألف و17 طفل من عمر 9 شهور حتي 10 سنوات، مضيفًا أن عدد المشرفين بالحملة 133 مشرف إدارة، و50 مشرف مركزي، وأن عدد المنسقين بالمدارس والمعاهد الازهرية هو 2334 منسق، وعدد مواقع التطعيم 3232 موقع، وعدد الفرق 726 فرقة.

وأوضح أن الهدف من تنفيذ الحملة هو القضاء على مرض الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية.