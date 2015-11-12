محافظ سوهاج يستقبل بعثة البنك الدولي للإعداد لبرنامج التنمية المحلية في الصعيد

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، في اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، بعثة البنك الدولي للإعداد لبرنامج التنمية المحلية في منطقة صعيد مصر، وعلى رأس البعثة ‘‘بالاكريشنا مينون بارامسواران’’ قائد البرنامج وقائد فريق العمل المشارك و ‘‘اونور اوزلو’’ كبير موظفي الاقتصاد الحضري وقائد فريق العمل المشارك أيضاً، وعدد من كبار موظفي البنك المسئولين عن تنمية القطاع الخاص وعن العمليات والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد الحضري، والتكنولوجيا والأتصالات والنقل والبيئة. وحضر الاجتماع شعبان قنديل سكرتير عام المحافظة، و الأستاذ الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة.

رحب المحافظ بأعضاء البعثة، واستعرض عدد 19 مشروعًا تخدم في مجملها الأهداف التنموية والخدمية والسياحية للمحافظة، وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل جديدة، ومن أهمها مشروعات ” ازدواج طريق “سوهاج – أسيوط” الصحراوي الشرقي، وطريق “سوهاج – قنا” الصحراوي الغربي، وإنشاء وصلة بطول 72 كم للربط بين الطريق الزراعي وطريق البحر الأحمر من ناحية شرق مركز دار السلام، وإنشاء طرق “سوهاج – الوادي الجديد” بطول 120 كم، وتغطية ترع ومصارف بطول 70كم، وإنشاء ميناء جاف على طريق “سوهاج – البحر الأحمر”، ودعم ترفيق المناطق الصناعية القائمة وقرية الحرفيين، ودعم مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة القائمة بالمحافظة، كذلك دعم وتطوير منطقة ” أبيدوس” الأثرية، وغيرها المشروعات.

وأشار المحافظ إلى أهمية تنمية القرية وعودتها للإنتاج بدلًا من إعتمادها على المدينة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأكد على دعم المحافظة الكامل لكل ما يخدم مصلحة المواطن السوهاجي من مشروعات تساهم في تحسين الخدمات المقدمة، والتمكين من خلق فرص للعمل، بما يتوافق مع سياسة الدولة التي تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار ودعم الاقتصاد في شتى ربوع البلاد.

يذكر أن بعثة البنك الدولي للإعداد لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمشاركة وزارات ” التعاون الدولي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة “، قد تم إيفادها من قبل البنك الدولي لمصر خلال الفترة من 8 إلي 18 نوفمبر الحالي لإجراء زيارات ميدانية في المحافظات المختاره للبرنامج.