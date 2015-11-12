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مؤتمر حاشد لـ"مصطفى السعيد" مرشح مستقبل وطن فى ديرب نجم

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مؤتمر حاشد لـ"مصطفى السعيد" مرشح مستقبل وطن فى ديرب نجم مؤتمر حاشد لـ"مصطفى السعيد" مرشح مستقبل وطن فى ديرب نجم
عقد مرشح "مستقبل وطن" فى دائرة ديرب نجم بالشرقية الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، مؤتمرا انتخابيا حاشدا فى قرية ديرب البلد، بحضور عدد كبير من أنصاره، سبقها مسيرة بالسيارات طافت القرية والقرى المجاورة لها.

و"السعيد" سبق وأن فاز كنائب للدائرة لعدد من الدورات عن الحزب الوطنى وترشح هذه الدورة عن حزب "مستقبل وطن" مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل لكونه تجاوز 80 عاما والحزب عقيدته لتمكين الشباب، برر ذلك لكون المرشح لديه عقلية اقتصادية تلزمها المرحلة المقبلة.

ويشار إلى أن الحزب دفع بـ13 مرشحا فى دوائر المحافظة للمنافسة على 30 مقعدا فرديا.

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