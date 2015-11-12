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أهالى الرابعة بالإسكندرية يرفضون هدم منازلهم.. والمحافظة: تعديات ضيقت المصرف

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أهالى الرابعة بالإسكندرية يرفضون هدم منازلهم.. والمحافظة: تعديات ضيقت المصرف أهالى الرابعة بالإسكندرية يرفضون هدم منازلهم.. والمحافظة: تعديات ضيقت المصرف
شكا أهالى منطقة الرابعة الناصرية شرق سموحة بالإسكندرية من هدم المحافظة لمنازلهم فى حملة مكبرة صباح اليوم، وتشريدهم فى الشارع، وقالوا لليوم السابع: فوجئنا بحملة للإزالة وإلقاء أثاث المنازل فى الشارع، فى حين أن تلك العقارات كلها حديثة البناء.

من جانبها أكدت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة أنها توجهت مع قوة من الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية وحى شرق لإزالة التعديات الواقعة على مصرف داير المطار، وأشارت إلى أن التعديات تسببت فى ضيق مسار المصرف وما ينتج عنه من ارتفاع منسوب المياه متسببة فى إحداث أضرار جسيمة للأرواح والممتلكات وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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