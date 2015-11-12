وزراء النقل والتنمية المحلية والتعاون في ورشة عمل إصلاح السكة الحديد

يبحث الوزراء، سعد الجيوشي وزير النقل، وأحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي، كيفية إصلاح السكك الحديدية، بحضور خبراء البنك الدولي في مجال السكك الحديدية والمهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد، وقيادات الهيئة.

أكد الجيوشي، على أهمية السكك الحديدية في تعزيز التنمية الاقتصادية نظرًا لتأثيرها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والحكومة حاليًا تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز أداء السكك الحديدية والمشاريع الحالية، الممولة بدعم البنك الدولي سيكون لها تأثير مباشر في نوعية الخدمات التي تقدمها الهيئة وتحدث أيضاً عن التنافسية بين وسائل النقل وتشجيع نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهري لتقليل الأحمال على الطرق.

وأكدت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تقدم كل الدعم للسكة الحديد وطالبت بسرعة التحرك لإنشاء هيئة الأمن والسلامة في كل قطاعات وهيئات وزارة النقل. يذكر أن سعد الجيوشي يوم تولية حقيبة الوزارة أنشأ هيئة للأمن والسلامة، على غرار الهيئة الموجودة في وزارة الطيران المدني لمنع الحوادث قبل وقوعها والتأكيد على توافر كل احتياطيات الأمن والسلامة لحماية أرواح المواطنين.

كما أكد أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيق بين أجهزة الحكم المحلي ووزارة النقل لتأمين مسارات القطارات، وكذلك إغلاق المعابر غير الشرعية للحفاظ على حياة المواطنين.