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وزراء النقل والتنمية المحلية والتعاون الدولى يناقشون إصلاح "السكة الحديد"

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وزراء النقل والتنمية المحلية والتعاون الدولى يناقشون إصلاح "السكة الحديد" وزراء النقل والتنمية المحلية والتعاون الدولى يناقشون إصلاح "السكة الحديد"
اجتمع الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، بمقر وزارة التعاون الدولى، لمناقشة كيفية إصلاح السكك الحديدية، بحضور خبراء البنك الدولى فى مجال السكك الحديدية وقيادات الهيئة .

وقال الجيوشى، خلال الاجتماع، إن تبذل جهودا كبيرة لتعزيز أداء السكك الحديدية، والمشروعات الحالية الممولة بدعم البنك الدولى سيكون لها تأثير مباشر فى نوعية الخدمات التى تقدمها الهيئة، وتحدث الوزير عن التنافسية بين وسائل النقل وتشجيع نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهرى لتقليل الأحمال على الطرق.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة تقدم كل الدعم للسكة الحديد وطالبت بسرعة التحرك لإنشاء هيئة الأمن والسلامة فى كل قطاعات وهيئات وزارة النقل.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك تنسيقا بين أجهزة الحكم المحلى ووزارة النقل لتأمين مسارات القطارات وكذلك إغلاق المعابر غير الشرعية للحفاظ على حياة المواطنين.

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مصر 365

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