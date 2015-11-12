"الحماية المدنية" تمنع كارثة محققة وتسيطر على حريق محطة وقود بحلوان

تمكن رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، من إخماد حريق بداخل محطة وقود " مصر للبترول" بمنقطة المعصرة بالقرب من كورنيش حلوان، دون وقوع أى إصابات وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم منع خطر امتداد النيران إلى باقى أجزاء المحطة.

كان اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بإحدى محطات الوقود بحلوان، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه بعد محاصرة النيران من كافة الاتجاهات وتم منع خطر امتدادها إلى باقى أجزاء المحطة.

وتبين تفحم سيارة ملاكى وكابينتى وقود بداخل المحطة، وحاصرت قوات الدفاع المدنى النيران وتم منع كارثة محققة بالمكان وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى أدت إلى نشوب الحريق.