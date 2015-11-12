الأزهر الشريف يدين تفجيرى الضاحية الجنوبية فى بيروت

أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التفجيرين اللذين وقعا، مساء اليوم الخميس، بالضاحية الجنوبية فى العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرا عن مقتل العشرات وإصابة عشرات آخرين.

ودعا الأزهر الشريف الشعب اللبنانى بجميع طوائفه ومكوناته إلى الاصطفاف فى وجه المؤامرات التى تستهدف وحدة أرضهم، كما يدعو القادة والرموز الوطنية والدينية إلى تغليب صوت العقل والحكمة والنأى بلبنان عن الانجرار إلى أتون الصراعات الإقليمية التى أخذت منحا طائفيا يتهدد مستقبل المنطقة بفعل تدخلات لقوى إقليمية ودولية تسعى لفرض أجنداتها لتفتيت الدول العربية وتقسيمها على أساس مذهبى.