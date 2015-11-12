بالصور.. وفود ملتقى شباب حوض النيل يزورون مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى

قامت الوفود المشاركة بالملتقى الثالث لدول حوض النيل بزيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى، ضمن البرنامج السياحى الذى يتضمنه الملتقى، والمقام تحت شعار "النيل.. شريان الحياة"، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وبالتنسيق مع مكتب الشباب الأفريقى بالوزارة، خلال الفترة من (9-16) نوفمبر الجارى، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

تعرفت الوفود خلال زيارة قلعة قايتباى بحسب بيان لإدارة الإعلام بوزارة الشباب على تاريخ القلعة، ودورها في صد العدوان والدفاع عن مدينة الإسكندرية، وكذلك التعرف على تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة والمكتبة الجديدة بعد أن قامت مصر بمشروع إحيائها من جديد فى مشروع ضخم بالاشتراك مع منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

كما تعرف شباب الوفود على المكتبه وأقسامها التى تحوى ملايين الكتب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية واللغات الأوربية الأخرى ومركز لارشيف الإنترنت، ومكتبة للمكفوفين، وللصم كما تحوى ثلاثة متاحف للعصر الفرعونى والقبطى والإسلامى والعصر الحديث.

جدير بالذكر أن الملتقى الثالث لشباب حوض النيل تشارك فيه دول "السودان، كينيا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا وجنوب السودان، رواندا، أريتريا، وبروندى” بالإضافة إلى وفد جمهورية مصر العربية.



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