أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وفود ملتقى شباب حوض النيل يزورون مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى

Google+ Print
بالصور.. وفود ملتقى شباب حوض النيل يزورون مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى بالصور.. وفود ملتقى شباب حوض النيل يزورون مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى
قامت الوفود المشاركة بالملتقى الثالث لدول حوض النيل بزيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى، ضمن البرنامج السياحى الذى يتضمنه الملتقى، والمقام تحت شعار "النيل.. شريان الحياة"، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وبالتنسيق مع مكتب الشباب الأفريقى بالوزارة، خلال الفترة من (9-16) نوفمبر الجارى، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية.

تعرفت الوفود خلال زيارة قلعة قايتباى بحسب بيان لإدارة الإعلام بوزارة الشباب على تاريخ القلعة، ودورها في صد العدوان والدفاع عن مدينة الإسكندرية، وكذلك التعرف على تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة والمكتبة الجديدة بعد أن قامت بمشروع إحيائها من جديد فى مشروع ضخم بالاشتراك مع منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

كما تعرف شباب الوفود على المكتبه وأقسامها التى تحوى ملايين الكتب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية واللغات الأوربية الأخرى ومركز لارشيف الإنترنت، ومكتبة للمكفوفين، وللصم كما تحوى ثلاثة متاحف للعصر الفرعونى والقبطى والإسلامى والعصر الحديث.

جدير بالذكر أن الملتقى الثالث لشباب حوض النيل تشارك فيه دول "السودان، كينيا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا وجنوب السودان، رواندا، أريتريا، وبروندى” بالإضافة إلى وفد جمهورية مصر العربية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»