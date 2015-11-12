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مراسل "سى إن إن" بن ويدمان فى اليوم السابع ويجرى حوارا مع دندراوى الهوارى

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مراسل "سى إن إن" بن ويدمان فى اليوم السابع ويجرى حوارا مع دندراوى الهوارى مراسل "سى إن إن" بن ويدمان فى اليوم السابع ويجرى حوارا مع دندراوى الهوارى
زار أحد أبرز المراسلين لشبكة الـ"سى إن إن" العالمية مقر اليوم السابع، وأجرى حوارا مع الزميل دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى، تضمن أسباب سقوط الطائرة الروسية، ولماذا الإعلام والشارع المصرى يتهمان وسائل الإعلام الأمريكية بالتآمر على .

وأبدى بن ويدمان إعجابه باليوم السابع، بعد جولة سريعة شملت صالة التحرير ، واعتبرها أهم مصادره الناطقة باللغة العربية.

وقال الزميل دندراوى الهوارى، خلال الحوار ، إن موقف الإدارتين الأمريكية والبريطانية تجاه حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء هو محاولة حثيثة لدق "إسفين" وإحداث الوقيعة بين القاهرة وموسكو والعمل على انهيار التحالف العربى الروسى، وضرب العمود الفقرى للاقتصاد المصرى المتمثل فى السياحة.

وأضاف الهوارى خلال حواره مع قناة الـCNN الأمريكية، أن أصابع الاتهام تشير إلى أن هناك عطل بالطائرة أو تم إسقاطها بوسائل تكنولوجية متقدمة لا تملكها إلا إسرائيل.

وأكد الهوارى، أن موقف الدولتين يهدف إلى انهيار مصر لصالح خدمة المشروع الإسرائيلى، وهو ما يؤكده المكتوب على مبنى الكنيست "إسرائيل الكبرى..من النيل إلى الفرات"، بالإضافة من خلال إسقاط الدول القوية مصر، وسوريا والعراق.

وانتقد "الهوارى" موقف الإدارة الأمريكية من جماعة الإخوان الإرهابية ، واستقبال عناصرها فى الكونجرس والبيت الأبيض، رغم أن الشعب المصرى عن بكرة أبيه لفظهم فى 30 يونيو، وقائل:"بأى صفة تستقبلهم أمريكا؟"، متسائلا:"لماذا تعادى الولايات المتحدة الأمريكية ثورة 30 يونيو؟".

وأوضح رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع، أن المصريين فقدوا الثقة فى وسائل الإعلام الغربية بشكل عام، والبريطانية والأمريكية بشكل خاص، ويرى أنها تتبنى سياسة الكيل بمكيالين فى نقل الأحداث والوقائع، واعتبر ما نشرته صحيفة "الديلى ميل" البريطانية عن الصاروخ الذى لاحق طائرة مدنية فوق أراضى سيناء، وهروب الطيار ، خرافة ، وإسطورة.

يذكر أن البرنامج يذاع على قناة الـ"سى إن إن" الدولية الساعة الثانية صباح الخميس 13 نوفمبر.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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