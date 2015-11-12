قيادة البيشمركة: 100 قتيل من داعش فى عملية تحرير سنجار بنسبة نجاح 75%

>أسفرت العملية العسكرية الواسعة التى نفذتها قوات "البيشمركة" الكردية لتحرير قضاء سنجار فى محافظة نينوى شمال غربى العراق عن مقتل مائة من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى .

وأعلنت القيادة العامة لقوات "البيشمركة"، فى بيان صحفى مساء اليوم الخميس، نتائج عملية تحرير قضاء سنجار ، مشيرة إلى أن خسائر فادحة لحقت بالتنظيم الإرهابى ، وأنهم تركوا قرابة 100 جثة لعناصره ، وتم تدمير عشرات السيارات وتنفيذ العمليات بنجاح بنسبة 75% .

وهنأت القيادة العامة للبيشمركة الشعب الكردى وعوائل الشهداء لاسيما من الأيزيديين ، خاصة وأن المساحة التى تم تحريرها بلغت أكثر من 150 كيلومترا مربعا من قبضة داعش ، وأن قوات البيشمركة مستمرة فى التقدم لتحرير الأراضى ، وتنتظر وصول الفريق الخاص للكشف عن العبوات والمتفجرات التى زرعها عناصر التنظيم .

وقال قائد قوات البيشمركة فى سنجار قاسم ششو، فى تصريح صحفى، إن أكثر من 100 إرهابى من داعش قتلوا ، ومن بقى منهم أحياء فإن البيشمركة لن تبقيهم على قيد الحياة .. وأضاف: إن بشرى تحرير سنجار باتت قريبةٌ، فقد حاصرت قواتُ البيشمركة سنجار من جميع الجهات، وبقى أن تزيل فِرقُ الهندسة الألغامَ ثم سيتم إعلان تحرير سنجار.

وأشار إلى أن إرهابيى داعش تشتتوا ، وهم فى تلعفر مشغولون بالهروب نحو البعاج قرب الحدود السورية ، لأنهم يعلمون أن قوات البيشمركة اقتربت منهم .

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