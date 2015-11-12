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أخبار ليبيا اليوم.. داعش يعلن سيطرته على سرت

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أخبار ليبيا اليوم.. داعش يعلن سيطرته على سرت أخبار ليبيا اليوم.. داعش يعلن سيطرته على سرت
تصدر أخبار ليبيا اليوم ، إعلان تنظيم داعش المسلح سيطرته الكاملة على مدينة سرت الليبية واتخاذه المحطة البخارية بغرب المدينة مقرا رئيسى له، وهو المقر الذى كان تابع لتنظيم فجر ليبيا.

وشملت أخبار ليبيا اليوم قيام مليشيات التنظيم بتحذير سكان المدينة، ومطالبتهم بالتوبة إما سيلقون حتفهم، مهددا بتنفيذ إعدامات واسعة النطاق داخل المدينة إذا لما يتراجع سكانها عما سماه بالـ"كفر"، محذرا أئمة المساجد من السماح للصوفيين بدخول بيوت الله، فى حال عدم إعلانهم التوبة.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم النفى الذى أعلنته سلطات الأمن بالإمارات وإنكارها أى علاقة أو صلة بالمواطن الإماراتى الذى اعتقل بمدينة طرابلس الأربعاء، واتهم بالتجسس بعد العثور لديه على شريط يصور مواقع حيوية بالمدينة.

وأضافت سلطات الأمن الإماراتية أن المواطن الذى ألقى القبض عليه كان يعمل كرقيب شرطة قبل أن يتم فصله والاستغناء عنه لأسباب أخلاقية فى 2010، نافية أى صلة تربطها بالمواطن، لتعتبر مزاعم السلطات الليبية بعمله كجاسوس للإمارات عارية من الصحة.

جاءت مشاركة ليبيا فى أعمال قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية ضمن أخبار ليبيا اليوم، بوفد ترأسه نائب رئيس الوزراء عبد الرحمن الأحيرش الذى ألقى كلمة وجه خلالها الشكر إلى رئيس المجلس الأوروبى والاتحاد الأوروبى، ومتطرقا إلى الجهود التى تبذلها بلاده من أجل تقديم المساعدات لدول غرب أفريقيا.
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مصر 365

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