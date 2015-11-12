رونالدو يكشف موعد اعتزاله ويصرح: ' لست الشخص الأكثر تواضعا في العالم '

(إفي): أكد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه "بعد أربعة أو خمسة أعوام من الآن" سيعتزل اللعب، ومنذ هذه اللحظة سيعيش "كملك" رفقة عائلته وأصدقائه.

هكذا صرح النجم البرتغالي خلال مقابلة له مع مجلة (كاراس) البرتغالية نشرتها يوم الخميس، بمناسبة تقديم فيلم "رونالدو" الوثائقي.

واعترف قائد المنتخب البرتغالي خلال هذه المقابلة بأنه لا يزال يشعر بالتوتر عند تسديد ركلات الجزاء.

وأشار رونالدو إلى أنه عندما يمر بلحظات توتر "يأخذ نفسا عميقا"، على الرغم من أنها باتت لا تحدث كثيرا بمرور السنين.

وعن كرة القدم، قال النجم الرتغالي أنها تشكل "جزءا كبيرا" من حياته ولهذا فإنه يعطي "كل ما لديه من مجهود في كل الأوقات".

وحول صافرات الاستهجان التي تطلقها الجماهير ضده في كل ملعب يزوره، أكد رونالدو أنه لا يهتم بهذا الأمر، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الكره "يعد دافعا" وهو "جزء من عمل" لاعب كرة القدم.

وأشار صاحب القميص رقم '7' في فريق ريال مدريد "أنا لست الشخص الأكثر تواضعا في العالم، اعترف بهذا، لست شخصا زائفا، ولكن في بعض الجوانب أكون في غاية التواضع".

واعترف كريستيانو أنه يريد تعلم "رياضات أخرى" على يد "أفضل لاعبي ألعاب القوى" لأنه حسب رأيه "الشخص بهذه الطريقة يكون متواضعا، لأنه يريد التعلم فقط".

وعن حياته مع نجله كريستيانو جونيور، أكد المهاجم البرتغالي أنه "من السهل أن تعيش حياة مدللة عندما تستيقظ من على سرير رائع وتأكل زبادي بالفاكهة وتقود أسرع

السيارات".

وعلى الرغم من هذا، رونالدو لا يلبي كل طلبات نجله لأنه "يجب عليهم أن يعيشوا حياتهم الخاصة" باستقلال عن أبائهم.

واعترف اللاعب، صاحب الـ30 عاما، أن نجله طلب أن يشتري له هاتفا ماركة "iPhone 6" ليستطيع التحدث معه عندما يريد، ولكنه رفض هذا الطلب وقال له إذا كان يريد التحدث إليه فليطلب ذلك من جدته لتطلبه من الهاتف الخاص بها.

وأضاف اللاعب البرتغالي "حلمت منذ الشباب أن أكون أبا وكريستيانو غير حياتي كثيرا، وكذلك طريقة تفكيري. هو يساندني ودائما ما يبتسم في وجهي".

وفيما يتعلق بطفولته، تذكر رونالدو اللحظة التي كان يتوجب عليه فيها ترك عائلته والانتقال إلى لشبونة للإنضمام لصفوف الناشئين في نادي سبورتنج عندما كان عمره 12 عاما "أنها كانت الأسوأ" في حياته.

واعترف أنه كان على وشك العودة إلى ماديرا على الرغم من المعاملة الطيبة والدعم الذي كان يلقاه من الجميع داخل النادي.

وخلال المقابلة، روى رونالدو إحدى المواقف المؤثرة عندما تحدث عن والده، الذي فارق الحياة في عام 2005 ، وصرح بأنه كان مدمنا على شرب الكحول، مؤكدا أنه لم يكن الأب الذي يتمنى أن يحظى به.

وأضاف "بالطبع كنت أحبه، ولكني لم أكن أتحدث معه كثيرا مثلما أتحدث معك هنا".

وعلى جانب آخر، أكد رونالدو أن حياته "منضبطة للغاية" على الرغم من أنه يشرب "كأس من النبيذ من حين لآخر" ويأكل الهامبورجر مع المشروبات الغازية كل يوم أحد. (