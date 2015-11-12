إحباط تهريب تمثال فرعونى أثرى داخل كرتونة "بلح" فى قطار VIP بأسوان

أحبطت مباحث شرطة السكة الحديد بأسوان، مساء اليوم، الخميس، محاولة أحد المزارعين تهريب تمثال أثرى عثر عليه داخل كرتونة معبأة بثمار البلح، فى طريقها إلى القاهرة عبر قطار الـVIP.

تلقى اللواء خالد الطوخى، مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات، إخطاراً من العميد خالد خطارى، مفتش مباحث المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، يفيد بتمكن ضباط مباحث السكة الحديد بأسوان، برئاسة المقدم وليد بليغ، من إحباط محاولة مزارع يدعى "محمد.ج.أ" 62 سنة، ومقيم الجعافرة مركز دراو محافظة أسوان، بعد قيامه بدس تمثال فرعونى أثرى ارتفاعه 17 سنتيمترا، داخل كرتونة معبأة بثمار البلح وملفوف داخل "شاش" أسود اللون، ومحاولة تهريبه إلى تجار الآثار بالقاهرة.

وبسؤال المتهم عن المضبوطات، اعترف بمحاولة خداع أحد أهالى القرية المسافرين إلى القاهرة بمحطة قطار أسوان عبر قطار الـVIP بإيصال كرتونة البلح إلى أحد الأشخاص بمحطة الجيزة، لاستلام الكرتونة وتصريف التمثال الأثرى الذى عثر عليه أثناء عمله بالأرض الزراعية، ومقاسمة الثمن بعد بيعه.

تم التحفظ على المتهم والتمثال المضبوط، لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.