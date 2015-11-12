مؤتمر طبى بالمنصورة : 60% من مرضى قصور الكلى يصابون بالأنيميا

قال دكتور أحمد عبد الوهاب مدرس الباطنى والكلى بطب المنصورة إن نسبة 60% من مرضى قصور الكلى المزمن المصابين معرضون للإصابة بالأنيميا وفقا لدراسات المنظمة الدولية لأمراض الكلى.

وأضاف ـ فى اللقاء العلمى الذى نظمته وحدة الكلى والغسيل الكلوى بمستشفى جامعة المنصورة بالتعاون مع أربع جامعات بمحافظات الدلتا المنصورة والزقازيق وبنها وطنطا اليوم الخميس ـ أنه لا يوجد دراسات مصرية لبحث حجم مشكلة إصابة مرضى الكلى المزمن بالأنيميا، كذلك لا توجد دراسات لتحديد شكل العلاج المناسب لمرضى قصور الكلى والمصابين بالأنيميا.

وفى السياق ذاته قال دكتور حسين شعيشع أستاذ أمراض الكلى بطب المنصورة، إنه لابد من وضع شروط مناسبة لمرضى قصور الكلى المزمن وفقا لمعايير المهنية والأخلاقية والاقتصادية والعلمية لكى تتناسب مع الأحوال المرضية والاقتصادية للمرضى بمصر.

وطالب د. شعيشع شركات الأدوية الالتزام بتطبيق شروط منظمة الصحة والأغذية الأمريكية FDA .

>وانتهى اللقاء بتقديم دكتور ناجى عبد الهادى أستاذ باطنى ورئيس وحدة الكلى الصناعى بطب المنصورة، أهم التوصيات التى تقوم الجامعات المشاركة بتطبيقها وأهمها:

1) تحديد سياسة علاجية لمرضى الأنيميا فى قصور الكلى المزمن مع توحيد برنامج علاجى مناسب لهم بمصر.

2)ضرورة التزام الشركات المنتجة للأدوية المنتجة بتطبيق المعايير العلمية الأخلاقية عند ترويج لأدويتها وعدم الاندفاع وترويج الأطباء لكل دواء ينتج فى السوق.

>3)ا ضرورة عمل قاعدة بيانات لمرضى قصور الكلوى المزمن .

>4)الاهتمام بزيادة تفعيل التعاون البحثى فى مجال قصور الكلوى المزمن ما بين الجامعات المشاركة مع وزارة الصحة .

5)نقل الخبرات الطبية بين الأطباء من جيل إلى آخر .