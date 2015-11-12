دعماً لحملة "سيِّدتي" فنانون سعوديون يتحدثون عن تجربتهم مع السكري

تفاعل فنانون سعوديون مع حملة "سيِّدتي" للتوعية بمخاطر مرض السكري تحت عنوان "حلوين من دون سكر"، معتبرين أنها حملة توعوية قوية تحمل رسالة تحذيرية هامة لكل أفراد المجتمع السعودي، لاسيما أن المملكة هي الدولة الأولى عالمياً في الإصابة بهذا المرض. في هذا التقرير يروي عدد من الفنانين السعوديين تجاربهم الخاصة في التعامل مع مرض السكري وطريقة مواجهتهم له دعماً منهم لحملة "سيِّدتي" ضد مرض السكري:

دعا الفنان السعودي عبدالله العامر السعوديين بشكل عام ومرضى السكري خصوصاً إلى استغلال مساحة السعودية الهائلة في ممارسة رياضة المشي، مقدماً النصيحة لكل من يعاني من مرض السكري بالابتعاد عن أي شيء حلو، ووقف الهجوم على الأكل والتصوير سيلفي مع المفطح دون أن يأكل منه، وقال: "السكري مرض حلو إذا تعاملت معه حلو، ووالدتي مريضة بالسكري، وتحاول أن تتبع برنامجاً للتخسيس والالتزام بالرياضة، وهي من مرضى الدرجة الثانية، والحمدلله حالتها مستقرة حالياً".

وأضاف: "تشرفني المشاركة في حملة "سيِّدتي" للتوعية بمخاطر مرض السكري، ولفتني للغاية عنوانها الجميل "حلوين من دون سكر"، وأعتقد أن زيادة الوزن أصبحت المدخل الرئيسي للعديد من الأمراض في وقتنا الحالي، والتي من أبرزها مرض السكري، ونصيحتي للجميع سواء كانوا أصحاء أو مرضى اتباع نظام غذاء صحي وممارسة الرياضة".

وأشار الفنان عبدالعزيز السيكرين إلى معاناته مع مرض السكري ومروره في تجربة مريرة، معطياً النصيحة لمرضى السكري بأن يجعلوا هذا المرض صديقاً لهم من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على نسب غير مرتفعة من السكر، وتمنى من المرضى الالتزام بالحمية الغذائية وتحديد المسار المناسب لكل شخص في الأكل والشراب وتناول الحلويات، مطالباً الأمهات بالانتباه لصحة أبنائهن وحفظهم من مرض السكري بالتوقف عن التدليل المبالغ فيه وشراء الحلويات لهم بكثرة.

وأضاف السيكرين: "أتقدم بالشكر الجزيل لمجلة "سيِّدتي" لتبينها حملة "حلوين من دون سكر"، وهي مبادرة رائعة جداً، لاسيما في الوقت الراهن، حيث يعتبر مرض السكري من أمراض العصر الوراثية المنتشرة بصورة كبيرة جداً في المملكة، وبات ليس غريباً عنا، حيث لا يكاد يخلو بيت في السعودية من وجود مريض بالسكري، وأتمنى الصحة والعافية والشفاء للجميع".

ومن جهته، ذكر الفنان علي السبع أنه يعاني من مرض السكري ويتعايش معه بصورة سليمة، مبيناً أنه يتجنب ارتفاع السكر من خلال ممارسة رياضة المشي لمدة ربع ساعة يومياً لحرق الكوليسترول والابتعاد عن الحلويات، وقدم النصيحة لمرضى السكري باتباع نظام غذائي صحي والحرص يومياً على ممارسة الرياضة.

ولفت السبع إلى أن فكرة الحملة رائعة وهادفة وجذبته للمشاركة في التوعية بمخاطر مرض السكري، وخاصة أنها مع مجلة "سيِّدتي" التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة وثقة القراء كما ذكر.

وأكد الفنان علي المدفع أنه مريض بالسكري منذ سنوات، وتابع: "الحمدلله أعرف كيف أتعامل مع هذا المرض، إذ أتعايش معه عبر الاعتدال في طعامي، ومن خلال الابتعاد عن الحلويات والتقليل من الدهون، وأنصح مرضى السكري في السعودية بالتقليل من التمر الذي يعطي سعرات حرارية مرتفعة".

وأضاف: "أدعم حملة "سيِّدتي" الهامة "حلوين من دون سكر"، فمثل تلك الحملات تسهم في التوعية والحفاظ على الصحة، إضافة إلى محاربة السمنة وتأثيراتها السلبية على الإنسان من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية".

أما الفنان مطرب فواز فقال: " أنصح العديد من مرضى السكري من أقاربي بالمشي والرياضة، والاعتدال في الأكل لتقليل السكري والتقليل من النشويات والدهون، واتباع نظام غذائي معتدل ومنوع، وعدم الإفراط في تناول الدهون، وأتمنى الشفاء للجميع".

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وأضاف فواز: "أتشرف بالمشاركة في حملة "سيِّدتي" لمواجهة مرض السكري، لاسيما مع انتشاره الكبير في المملكة، وأنصح جميع مرضى السكري وحتى الأصحاء بالمحافظة على الوزن وممارسة الرياضة، وذلك للتمتع بصحة جيدة وحياة سعيدة بشكل عام".