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ما هو المسلسل الأعلى ميزانية في تاريخ الدراما التركية؟

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ما هو المسلسل الأعلى ميزانية في تاريخ الدراما التركية؟ ما هو المسلسل الأعلى ميزانية في تاريخ الدراما التركية؟

الخميس 12-11-2015 17:43

ينطلق مساء اليوم الخميس، عرض المسلسل التركي الضخم "السلطانة كوسيم"، الذي سيدخل في منافسة شرسة مع مسلسل "وادي الذئاب" الذي يعرض في التوقيت نفسه في تركيا.
المسلسل يصنّف كأعلى المسلسلات من حيث الميزانية التي صرفت، إذ أنه ولغاية يوم أمس، صرف 30 مليون يورو على المسلسل، بسبب كثيرة مشاهد القتال الذي سيحفل بها المسلسل.
ومن المقرر أن تتضاعف الميزانية مع انطلاق المسلسل وزيادة نسبة متابعيه، لتتفوق على ميزانية "حريم السلطان".
يذكر أن المسلسل من بطولة الممثلة بيرين سات التي لن تطل إلا في الحلقة العاشرة منه.

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