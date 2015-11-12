أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حصرياً بالفيديو.. أمينة العلي تتحدث باللهجة الجازانية

Google+ Print
حصرياً بالفيديو.. أمينة العلي تتحدث باللهجة الجازانية حصرياً بالفيديو.. أمينة العلي تتحدث باللهجة الجازانية

الخميس 12-11-2015 20:50

شاركت الفنانة أمينة العلي كضيفة شرف في معرض الحملة الوطنية للتوعية من سرطان الثدي، تحت شعار "طمنينا عنك" والذي نظمته إدارة التوعية وتعزيز الصحة بجازان، بالتعاون مع البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي وجمعية زهرة لسرطان الثدي.

وقالت أمينة لـ"سيدتي نت": "تشرفت بمشاركتي في هذا العمل الهام لتوعية النساء من هذا المرض الخطير. وسعدت كثيراً بتجاوب الجمهور وتفاعله مع حضوري، حتي أنني ألقيت بعض أبيات الشعر باللهجة الجازاني، كنوع من التعبير عن امتناني للجمهور".

وأوضحت أنها إبنة الدراما ، مبيّنة أنها أدت أدواراً من قبل بلهجات سعودية عدّة ، وشدّدت على أنّ أغلب جمهورها من السعودية التي انطلقت منها فنياً وحققت خلالها نجاحات وكوّنت قاعدة جماهيرية ترضيها جداً وتسعدها، من جمهور المملكة.

وأشارت الفنانة أمينة العلي إلى أنّ هناك عدة أعمال درامية عرضت عليها في السعودية والخليج، ولا زالت لم تدخل مرحلة التنفيذ بعد، مبيّنة أنها كانت تستعد للمشاركة في مسلسل "بيوت من تراب" للفنان ناصر القصبي، ولكن المسلسل تم تأجيله.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه