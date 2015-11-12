حصرياً بالفيديو.. أمينة العلي تتحدث باللهجة الجازانية

شاركت الفنانة أمينة العلي كضيفة شرف في معرض الحملة الوطنية للتوعية من سرطان الثدي، تحت شعار "طمنينا عنك" والذي نظمته إدارة التوعية وتعزيز الصحة بجازان، بالتعاون مع البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي وجمعية زهرة لسرطان الثدي.

وقالت أمينة لـ"سيدتي نت": "تشرفت بمشاركتي في هذا العمل الهام لتوعية النساء من هذا المرض الخطير. وسعدت كثيراً بتجاوب الجمهور وتفاعله مع حضوري، حتي أنني ألقيت بعض أبيات الشعر باللهجة الجازاني، كنوع من التعبير عن امتناني للجمهور".

وأوضحت أنها إبنة الدراما السعودية، مبيّنة أنها أدت أدواراً من قبل بلهجات سعودية عدّة ، وشدّدت على أنّ أغلب جمهورها من السعودية التي انطلقت منها فنياً وحققت خلالها نجاحات وكوّنت قاعدة جماهيرية ترضيها جداً وتسعدها، من جمهور المملكة.

وأشارت الفنانة أمينة العلي إلى أنّ هناك عدة أعمال درامية عرضت عليها في السعودية والخليج، ولا زالت لم تدخل مرحلة التنفيذ بعد، مبيّنة أنها كانت تستعد للمشاركة في مسلسل "بيوت من تراب" للفنان ناصر القصبي، ولكن المسلسل تم تأجيله.