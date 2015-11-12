حرق الدهون في البطن

الكثير من الناس يعني من مشكلة تكدس الدهون في منطقة البطن وتكوين الكرش، وتعتبر هذه المشكلة بالنسبة لهم مهمة جدًا، فتجدهم دومًا يسعون إلى تطبيق كل طريقة يجدونها لحرق تلك الدهونيسارعون في شراء كل منتج يُلوح أنّه يعمل على حرق الدهون، وهكذا تجدهم تائهين هائمين على وجوههم، فقد تكون تلك الطرق غير صحية، وتؤذي الجسم، وقد تكون تلك المنتجات والمركبات الكيميائية تسبب الضرر والأذى لأعضاء الجسم، وتسبب له الأمراض كقرحة المعدة مثلًا، إذا ما هي أفضل الطرق الصحيحة التي تستعمل لحرق دهون البطن، تابع معنا هذا المقال لتعرف الجواب الشافي، والحل الأمثل لهذه المشكلة. يجدر بنا قبل ذكر تلك الطرق والنصائح أن نتعرف على مصدر تلك الدهون، ومن أين تأتي، وكيف نصاب بها، فكما يقول المثل القديم "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، فمعرفة هذه المعلومات تجنب الفرد من الوقوع في هذه المشكلة. ما هي الدهون بشكل عام؟ تعتبر الدهون مركبات كيميائية غير قابلة للامتصاص من قبل الجسم، لذلك فهو يعمل على تحويلها إلى مركبات دهنية، وهذا المركبات تعتبر مصدر الطاقة الأمثل لجسم الإنسان، وتستخدم في عمليات الهضم والأيض المختلفة، وكما هو معروف "فكل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده"، والدهون هكذا، إذا زادت عن حاجة الجسم، تبدأ بالتكدس والتجمع في مناطق الجسم المختلفة، وخاصة منطقة البطن، وجدران الأوعية الدموية. ما أفضل الطرق لحرق دهون البطن؟ التمرينات الرياضية: سبب زيادة الوزن هو تكدس الدهون، وعند القيام بجهد فإنّ الجسم يتم مده بالطاقة بسبب حرق الدهون، إذا فإذا قمنا بالدوام على ممارسة الجري أو المشي لمدة نصف ساعة يوميًا فإنّ هذا سيعمل حرق الكثير من الدهون والسعرات الحرارية المتراكمة في منطقة البطن، وهذا التمرين كفيل بحرق 108 سعرات حرارية في اليوم، إذًا فالتمارين الرياضية مهمة جدًا. هذا ويجدر الإشارة إلى أنّ المشي أو المجهود الذي يبذله ربة البيت أثناء ترتيبه وتنظيمه لا يعتبر أبدًا من ضمن التمرينات الرياضية. تمرينات الأيروبيك تعتبر هذه التمرينات الأمثل لأولئك الذين لا يستطيعون الركض في الطرقات، وخاصة السيدات والإناث بشكل عام، ولكن مع الأيروبيك فإنّه يمكنك ممارسة تمارين المشي والجري في المنزل وبنفس الكفاءة. الشاي الأخضر: للشاي الأخضر فوائد صحية جمّة، وله كذلك بصمة في عالم الصحة والرشاقة وحرق الدهون، أثبتت الأبحاث العلمية أنّ الشاي الأخضر مضاد للأكسدة، ويعمل على حرق الدهون، وإنقاص الوزن، ويعمل على تقوية المناعة، لذلك ننصح بشرب من 2-3 أكواب يوميًا، فذلك يعمل على حرق الكثير من السعرات الحرارية. الأطعمة الغنية بالبروتينات وفيتامين c: الأطعمة الغنية بفيتامين سي تعمل على سرعة الشعور بالشبع، ممّا يعمل على تقليل تكدس الدهون في الجسم، وخاصة في منطقة البطن، وجدران الأوعية الدموية. الفلفل الأحمر والبهارات الحارة: تعمل الأطعمة الحارة وخاصة الفلفل الأحمر والبهارات على حرق الدهون، والتخلص منها، وتساعد كذلك في الإنقاص من الوزن. وبهذه الطرق والأطعمة السابقة، ومع المداومة والاستمرارية، فإنّ ذلك سيحقق لك حلمك في حرق الدهون، ولا تستعجل النتائج، فتأتي النتائج عكسية، بل عليك أن تداوم على ما سبق ذكره.

شبكةعيونالإخبارية

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