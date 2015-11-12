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هيئة "نداء تونس" تدعو إلى تعيين شخصية مستقلة للإعداد لمؤتمر الحزب

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هيئة "نداء تونس" تدعو إلى تعيين شخصية مستقلة للإعداد لمؤتمر الحزب هيئة "نداء تونس" تدعو إلى تعيين شخصية مستقلة للإعداد لمؤتمر الحزب

>دعت الهيئة التأسيسية لنداء تونس ، إثر انتهاء اجتماع ضم 8 من أعضائها مساء اليوم ، إلى تعيين شخصية وطنية مستقلة تحظى بثقة الجميع تتولى رئاسة لجنة وطنية يعهد لها بإعداد المؤتمر وإنجازه.

كما تتولى هذه اللجنة الإشراف على الإعداد التنظيمى والسياسى للمؤتمر وتتمتع بكامل الصلاحيات لمعالجة كل المسائل العالقة بروح التوافق والحوار ، وتمسك أعضاء الهيئة التأسيسية المجتمعون بعقد مؤتمر الحزب قبل نهاية العام الحالي.

والأعضاء الثمانية هم: حافظ قائد السبسى ورضا بلحاج وأنيس غديرة وسلمى اللومى الرقيق وسليم شاكر ومحمد الفاضل عمران ووفاء مخلوف وسماح دمق.

يذكر أن النواب المستقيلين من كتلة (نداء تونس) صرحوا، فى بيان اليوم الخميس، بأنه ليس من حق الهيئة التأسيسية التى اجتمعت بمقر الحزب اتخاذ أى قرار بشأن الحزب بعد تفويض كل الأطراف هذه الصلاحية للمكتب السياسى فى 22 مارس 2015.

وجدد النواب دعوتهم لعقد اجتماع المكتب التنفيذى يوم الأحد 15 نوفمبر الجارى بدعوة من رئيس الحزب فقط ، متعهدين بالتراجع عن الاستقالة فى حال الاستجابة لمطالبهم.
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مصر 365

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