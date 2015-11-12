صور| صدقي صبحي: أمن مصر واستقرارها يكمن في إمتلاك قوات مسلحة قوية وقادرة

شهد الفريق اول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى المشروع التكتيكي ” طابا 2 ” الذي تنفذه الوحدات الخاصة وقوات التدخل السريع بالتعاون مع الافرع الرئيسية وعناصر الدعم من التشكيلات التعبوية لاقتحام قرية حدودية مأهولة بالسكان وتطهيرها من العناصر الارهابية المسلحة وتحرير الرهائن المحتجزين بمشاركة عناصر الصاعقة والمظلات والاستطلاع وقوات التدخل السريع ، والذي يأتي فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

والقي اللواء اح ايمن عبد الحميد قائد المنطقة المركزية كلمة اشار فيها الي حرص مقاتلوا المنطقة علي الوصول الي اعلي معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة للدفاع عن امن الوطن واستقرارة .

بدأت المرحلة بدفع المجموعات المدربة علي اعمال الاستطلاع لرصد واكتشاف الاهداف الارهابية باستخدام اعمال الاخفاء والتموية واستغلال طبيعة الارض ، بالتعاون مع القوات الجوية التي نفذت اعمال الاستطلاع والتصوير الجوي لتدقيق المعلومات المتوفرة عن العناصر الارهابية المسلحة وتأكيد أماكن تمركزها وتحديد مناطق التهديدات التي قد تؤثر علي أعمال الاسقاط و توفير الحماية الجوية للقوات بواسطة الطائرات متعددة المهام فى مسرح العمليات .

وتنفيذ اعمال الاسقاط والإبرار الجوي للمجموعات القتالية الخاصة من وحدات المظلات والصاعقة التي تم نقلها جوا بإستخدام الطائرات للوصول الى مسرح العمليات فى اسرع وقت ممكن لتأمين خط الحدود الدولية ، وتنظيم الكمائن والإغارات الخاطفة والسريعة علي عدد من المنشات والمباني التي تسيطر عليها العناصر الارهابية والقضاء عليها ، ودفع وحدات مقاومة الارهاب لتحرير الرهائن والمحتجزين بعد التفاوض وتطبيق قواعد الاشتباك لضمان سلامة المحتجزين والرهائن .

كما قامت عناصر التدخل السريع بمطاردة العناصر الارهابية الهاربة والقبض على عدد منهم ، كما قامت طائرات الاباتشى بمعاونة اعمال القتال للقوات وتدمير مخازن الاسلحة والذخيرة الخاصة بالعناصر الارهابية وقامت طائرات الامداد الجوى باعمال امداد القوات بالذخائر والتعيينات والاحتياجات الادارية لضمان الاستمرار فى تنفيذ باقى المهام المخططة .

وفي نهاية المرحلة اشاد الفريق اول صدقي صبحي بالمستوي المتميز والروح المعنوية العالية التي ظهرت عليها كافة العناصر المشاركة في المشروع ” طابا 2 ” ، الذي يعطي رساله طمأنة للشعب المصري بالمستوي الحقيقي للكفاءة والاستعداد القتالي داخل القوات المسلحة ، وقدرتها علي الانتشار والتدخل السريع لمواجهة كافة التهديدات والعدائيات المحتملة علي كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية بالدولة .

وناقش عدد من الدارسين والضباط لاسلوب ادارة المشروع واستمع الى ارائهم واستفسارتهم والرد عليهم من قبل العناصر التخصصية .

وأكد القائد العام أن أمن مصر وإستقرارها يكمن في إمتلاك قوات مسلحة قوية وقادرة علي تنفيذ المهام ، وان التدريب الجاد والواقعي هو المهمة الرئيسية للقوات المسلحة التي تكفل لها القوة والقدرة علي التصدي للمخاطر والتحديات التي تواجه الامن القومي المصري .

واشار الي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث تشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزويدها باحدث المنظومات القتالية التى تمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف ، مشيرا الي اهمية تنسيق الجهود والتعاون الوثيق مع الافرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وباقي التخصصات المعاونة لضمان تنفيذ كافة المهام والاهداف المخططة بنجاح .

واثني القائد العام علي ما تحققة قوات انفاذ القانون من ابطال القوات المسلحة والشرطة المدنية من نجاحات بشمال ووسط سيناء خلال المرحلة الرئيسية الثانية للعملية الشاملة ” حق الشهيد ” ، التي تمهد الطريق امام تحقيق الامن والاستقرار لمتطلبات التنمية الشاملة لابناء سيناء ، مشددا علي ضرورة التوسع في استخدام التكتيكات المبتكرة والأساليب غير النمطية للأقتراب والوصول الي العناصر الارهابية والتعامل معها في وقت قياسي ، مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات لضمان الحفاظ علي ارواح المواطنين الابرياء وعدم تأثرهم من سير العمليات داخل مناطق مكافحة النشاط الارهابي .

وطالب رجال القوات المسلحة ببذل اقصي الجهد والعمل بروح الفريق والاهتمام بالحالة المعنوية والادارية للمقاتلين وتعظيم الاستفادة من ملكاتهم وطاقاتهم الوطنية الخلاقة ، بما يمكنهم من الوفاء بالمهام الوطنية التي كلفهم الشعب بها للدفاع عن امنه واستقراره وسلامة اراضيه .

حضر المشروع قادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية من الدول الصديقة والشقيقة .