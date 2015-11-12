مدير أمن الغربية يعلن الانتهاء من تأمين كافة لجان المرحلة الثانية من الانتخابات

أكد مدير أمن الغربية اللواء نبيل عبد الفتاح أن المديرية أنهت استعدادتها لتأمين عمليات الاقتراع لإنتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظة والمقررة يومي “22 – 23” نوفمبر الجاري بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأضاف مدير الأمن – في تصريح له اليوم الخميس أن تأمين اللجان يأتي بشكل كامل مع تأمين محيط اللجان وانتقال القضاة والمستشارين ونشر شرطيات أمام اللجان الانتخابية للسيدات لتفتيشهن والكشف عن المنتقبات لتحديد هويتهن إلى جانب نشر أفراد قسم حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة لمنع أي حالات تحرش أو معاكسات بالسيدات أمام اللجان وفقاً لما نقلته “أ ش أ” .

وأوضح أن عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت يبلغ 3 ملايين و121 ألف ناخب على مستوى المحافظة داخل 9 دوائر انتخابية لافتا إلى أن عدد اللجان التي سيتم التصويت بداخلها 1567 لجنة داخل 702 مركز انتخابي مشددا على أنه سيتم التعامل بكل حسم وقوة مع من يحاول تعكير صفو الأمن العام وتعطيل العملية الانتخابية.