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الجيش اللبناني ينتشر في موقع الحادث الإرهابي و يقبض على انتحاري “ثالث”

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الجيش اللبناني ينتشر في موقع الحادث الإرهابي و يقبض على انتحاري “ثالث” الجيش اللبناني ينتشر في موقع الحادث الإرهابي و يقبض على انتحاري “ثالث”

موقع الحادث – أرشيفية

 

أعلن الجيش اللبناني، في بيانًا له، أن التفجيرين اللذين وقعا في الضاحية الجنوبية في بيروت مساء اليوم الخمس، نفذهما انتحاريان، مشيرًا إلى العثور على جثة إرهابي ثالث في المكان لم يتمكن من تفجير نفسه.

وأكد الجيش،” أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه بواسطة أحزمة ناسفة في محلة عين السكة – برج البراجنة، تلاه إقدام إرهابي آخر على تفجير نفسه بالقرب من موقع الإنفجار الأول، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المواطنين”، بحسب ما نقلته” سبوتنك”.

وأضاف البيان: “على الأثر ذلك نفذت قوى الجيش إنتشارًا واسعًا في المنطقة وفرضت طوقًا أمنيًا حول موقعي الإنفجارين، كما حضر عدد من الخبراء العسكريين وباشرت الشرطة العسكرية رفع الأدلة من مسرح الجريمتين لتحديد حجم الإنفجارين وهوية الفاعلين”، مضيفًا أنه تم العثور في موقع الإنفجار الثاني على جثة إرهابي ثالث لم يتمكن من تفجير نفسه.

 

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