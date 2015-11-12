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بالصور.. مرشح يتهم منافسته بتشويه دعايته فى طنطا

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بالصور.. مرشح يتهم منافسته بتشويه دعايته فى طنطا بالصور.. مرشح يتهم منافسته بتشويه دعايته فى طنطا
حرر محمد كمال أبو عوف المرشح المستقل بدائرة بندر طنطا المحضر رقم 12375 إدارى قسم أول لسنة 2015 اتهم فيه تماضر زغلول المرشحة المستقلة بذات الدائرة بتمزيق وإتلاف وتشويه الدعاية الانتخابية الخاصه به، وكانت "تماضر" حررت محضرا اتهمت فيه "أبو عوف" بتشويه الدعاية وتمزيق البنرات واللافتات الخاصة بها.

كما حرر أبو عوف أيضا محضرا بقسم ثان طنطا اتهم فيه مجهولين بتشويه وتمزيق اللافتات والبنرات الخاصة به ووضع صور لمرشحين على وجهه.

انتقلت قوة من شرطة النجدة للمعاينة وإثبات ما ورد بالبلاغ وإخطار مديرية أمن الغربية واللجنة العليا للانتخابات.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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