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المصريين الأحرار بسوهاج يشكل مكتب لخدمة المواطنين بالتعاون مع أعضاء البرلمان

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المصريين الأحرار بسوهاج يشكل مكتب لخدمة المواطنين بالتعاون مع أعضاء البرلمان المصريين الأحرار بسوهاج يشكل مكتب لخدمة المواطنين بالتعاون مع أعضاء البرلمان
عقد حزب المصريين الأحرار بسوهاج اجتماعا لمناقشة تفعيل انشاء مكتب الخدمات للمواطنين بالمحافظة بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب وعددهم 6 نواب على مستوى المحافظة يمثلون حزب المصريين الأحرار.

ومن جانبه، أكد أحمد العنانى القائم بأعمال أمين حزب المصريين الأحرار بسوهاج أنه تم تشكيل مكتب الخدمات للمواطنين وشملت لجان التعليم والصحة والتضامن والأمن والمحليات والتعليم وغيرها، مشيرا الى أن المكتب سيكون بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب ويعمل على حل مشاكل المواطنين داخل المحافظة.

وأضاف أنه تم اختيار ايليا ورد رئيسا لمكتب الخدمات بالحزب ويتلقى مشاكل وطلبات المواطنين وعرضها على المسئولين.

ومن جانبه، أكد ايليا ورد رئيس لجنة مكتب خدمة المواطنين بالحزب أن انعقاد المكتب هدفه الاساسى تسهيل خدمة المواطنين فى جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة والمساعدة على رفع كفاءة الخدمة داخل الجهات التنفيذية بالمحافظة.
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