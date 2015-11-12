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مرور الجيزة : تركيب شاشتى عرض للتوعية المرورية بوحدة تراخيص الحوامدية

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مرور الجيزة : تركيب شاشتى عرض للتوعية المرورية بوحدة تراخيص الحوامدية مرور الجيزة : تركيب شاشتى عرض للتوعية المرورية بوحدة تراخيص الحوامدية

قال العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة إن الإدارة برئاسة اللواء مجدى اسماعيل قامت بتركيب شاشتى عرض للتوعية المرورية داخل وحدة مرور الحوامدية لتسهيل إجراءات استخراج أوراق التراخيص والمستندات المطلوبة لترخيص أى سيارة أو مركبة بارشاد المواطنين .

وأضاف مدير التخطيط لـ"اليوم السابع "ان ارشادات هامة يتم عرضها عبر الشاشات لتوعية المواطنين بعدم قطع الطريق أو السير عكس الاتجاه حرصا على حياتهم مع شرح تفصيلى لقانون المرور الجديد ومعرفة المخالفات وعقوبتها

و اشار العقيد طاهر الى ان الادارة تعكف على تعميم التجربة بكافة وحدات و مجمعات التراخيص فى الفترة المقبلة.

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مصر 365