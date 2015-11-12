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بالفيديو - شيكابالا ومروان محسن يقودان الإسماعيلي لسحق الاتحاد 5-0

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بالفيديو - شيكابالا ومروان محسن يقودان الإسماعيلي لسحق الاتحاد 5-0 بالفيديو - شيكابالا ومروان محسن يقودان الإسماعيلي لسحق الاتحاد 5-0

قاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الإسماعيلي فريقه لسحق مضيفه الاتحاد بخماسية نظيفة في الجولة الخامسة للدوري المصري.

وحقق الدراويش أكبر انتصارا في الدوري المصري لموسم 2015-2016 بعد رباعية الجولة الرابعة.

وصنع شيكابالا الهدف الأول وسجل الرابع، فيما أحرز مروان محسن هدفا وصنع أثنين.

وجاء الهدف الأول برأسية حسني عبد ربه في الدقيقة 18 بعد كرة عرضية من شيكابالا.

وضاعف مروان محسن النتيجة باستلام كرة داخل منطقة الجزاء حولها بيساره في الشباك في الدقيقة 22.

وجاء الثالث بجملة ثلاثية برأسية من شيكابالا ثم كعب من مروان محسن إلى إيمانويل بناهيني في الدقيقة 40 انفرد وحولها "لوب".

وعزز شيكابالا تقدم فريقه بمهارة رائعة بعد لمسة بالكعب من مروان محسن وراوغ مدافع الاتحاد وسجل كرة أرضية. في الدقيقة 58.

وخرج شيكابالا واشترك بدلا منه مصطفى عفروتو في الدقيقة 60.

وأتم مصطفى عفروتو الخماسية في الدقيقة 81 بانطلاقة فردية راوغ أحمد السيد وسدد في الزاوية البعيدة.

بتلك النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 10 في الوصافة، بينما الاتحاد بات ثامنا برصيد سبع نقاط.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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