ميدو: اسلوب الإسماعيلي أجمل من الفوز.. لكن هدفي لم يتغير

اسلوب لعب الإسماعيلي يمنح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق ابتسامة أكبر من تلك التي حققتها له النتيجة الكبيرة التي فاز بها الدراويش على الاتحاد السكندري.

الإسماعيلي فاز 4-0 على حرس الحدود ثم اكتسح الاتحاد بخماسية في رحلة ناجحة للدراويش إلى الاسكندرية.

وقال ميدو بعد المباراة: "تعاهدنا على جمع 6 نقاط من الاسكندرية. ونجحنا".

وأضاف "سعادتي باسلوب اللعب أكبر من النتيجة. مباراة رائعة من اللاعبين الأهم فيها أننا حافظنا على نظافة شباكنا".

وأكمل "بعد التقدم بثلاثة وبأربعة أهداف ظل الإسماعيلي يسيطر ويلعب ويبذل جهده كاملا، هذا هو ما أسعدني. ظللنا نلعب لزيادة الفوز بغض النظر عن النتيجة".

الاستحواذ

وأفصح ميدو "استحوذ الإسماعيلي على الكرة طوال مبارياته الماضية. هذا هوا اسلوب اللعب الذي نحافظ عليه ونطبقه، ويتميز اللاعبون في الالتزام به".

وأتم "الآن يحصل اللاعبون على راحة 9 أيام بعدها ننتظم في معسكر قوي بتونس ونواجه الإفريقي والترجي والبنزرتي، وبعدها نستعد لغزل المحلة".