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سامح شكرى يلتقى وزير خارجية السودان على هامش قمة فاليتا

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سامح شكرى يلتقى وزير خارجية السودان على هامش قمة فاليتا سامح شكرى يلتقى وزير خارجية السودان على هامش قمة فاليتا
التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية السودان إبراهيم الغندور، على هامش مشاركته فى القمة الأفريقية الأوروبية للهجرة التى عقدت فى العاصمة المالطية فاليتا أمس واليوم.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها فى كل المجالات، بما فى ذلك الإعداد للجنة المشتركة القادمة بين البلدين، إضافة إلى الإعداد للاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى بكل من والسودان وإثيوبيا للتوصل لتوافق حول النقاط العالقة بشأن مسار الدراسات الخاصة بسد النهضة وضمانات تنفيذ إعلان المبادئ الثلاثى الموقع فى 26 مارس الماضى بالخرطوم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن.

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