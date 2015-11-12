الحريرى يدين تفجيرى برج البراجنة بجنوب بيروت

أدان رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى اليوم الاعتداء الإرهابى الآثم على أهل منطقة برج البراجنة بجنوب العاصمة اللبنانية بيروت ذات الغالبية الشيعية.

وقال الحريرى فى تغريدات عبر حسابه على "تويتر":"إن استهداف المدنيين عمل دنيء وغير مبرر لا تخفف من وطأته اى ادعاءات.

وختم تغريداته قائلا: "تعازى القلبية الى أهالى الشهداء الذين سقطوا جراء التفجيرين الإرهابيين الجبانين ودعائى ان يعجل الله شفاء الجرحى وان يحمى وطننا من كل سوء".

من جانبه، أدانت الأمانة العامة لقوى 14 آذار فى لها بيان اليوم، "عودة التفجيرات التى طالت مساء اليوم منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت "، معلنة "تضامنها مع ذوى الجرحى والشهداء الأبرياء".

وقالت "إن الاستقرار فى لبنان ليس عملية تقنية ترتكز فقط على قدرة قوة أمنية فى الحفاظ على مناطقها، إنما هو حصيلة التوافق على ضرورة بناء الدولة كما حدث اليوم فى المجلس النيابى وعلى عدم تعطيلها، وأيضا من خلال الإنسحاب من الأحداث السورية التى ترتد بوضوح على من تورط فيها".

وغرد الرئيس اللبنانى ميشال سليمان عبر تويتر قائلا:"يد الإرهاب تضرب، ودماء الشهداء تستصرخنا.. أما آن أوان وحدتنا!!!".