أخبار العراق.. مقتل 13 شخصا من قوات البيشمركة شمال سنجار

>أفاد مصدر فى وزارة البيشمركة اليوم الخميس، بمقتل 13 فردا من قواتهم بقصف صاروخى من قبل عناصر تنظيم داعش شمال سنجار بشمال العراق.

وقال المصدر إن" 13 فردا من قوات البيشمركة قتلوا بقصف صاروخى استهدف محور قرية حردان 10 كلم شمال سنجار الذى يربط قضاء سنجار بقضاء تلعفر".

من جانب آخر، كشف مصدر امنى فى شرطة نينوى اليوم عن قيام تنظيم داعش بإعدام 10 سنجاء ايزيديين فى قضاء سنجار شمال غرب الموصل.

وقال العميد محمد الجبورى إن" داعش أقدم على إعدام 10 ايزيديين من الشباب من الذين كانوا موقوفين فى سجونه فى منطقة السيدة زينب قبل بدء عملية انطلاق تحرير القضاء من قبل قوات البيشمركة"، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة عثرت على جثثهم داخل القضاء".

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