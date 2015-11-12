أخبار العراق اليوم.. العراق يطرح عملة من فئة 50 ألف دينار

تصدر أخبار العراق اليوم خبر يفيد نية البنك العراقى المركزى طرح ورقة نقدية من فئة 50 ألف دينار، ويعتزم البنك طرحها للتداول بالسوق العراقية فى القريب العاجل، وتحمل العملة المنتظرة صورة لنواعير دجلة والفرات وفى الوسط صورة لأحد شلالات إقليم كردستان العراق.

وشملت أخبار العراق اليوم تقدم القوات الكردية فى معاركها المسلحة ضد مليشيات تنظيم داعش المسلح لاستعادة سنجار بشمال العراق، وكان أبزر ما جاء بأخبار العراق اليوم سيطرة القوات الكردية على طريق سريع استراتيجى بالقرب من سنجار، وكان الطريق يربط بين معاقل تنظيم الدولة الإسلامية المزعومة بمنطقة سنجار.

وكانت طائرات التحالف الدولى ضد داعش قد شنت هجوما ضد التنظيم بمنطقة سنجار، اتبعه هجوم برى أخر قام به 7500 جندى من مليشيات البشمارك الكردية فجر اليوم، ونجحت تلك القوات فى السيطرة على الطريق 47 الاستراتيجى وفقا لما أبرزته أخبار العراق اليوم.

وكان من ضمن أخبار العراق اليوم توقيع ايران لاتفاقية تقضى بمضاعفة الجمهورية الإسلامية صادراتها من الغاز إلى العراق ابتداء من العام 2017، وطبقا للاتفاق سوف تصدر ايران ما يتراوح بين 20 إلى 35 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى مدينة البصرة بجنوب العراق.

ويأتى الاتفاق بعد توقيع أول عقد كبير بين البلدين فى 2013 لتصدير الغاز إلى بغداد من حقول ايران التى تمتلك ثانى أكبر نسبة احتياطى من الغاز الطبيعى فى العالم.

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