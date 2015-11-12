ضبط 5 أطنان «بطاطس مقرمشة» فاسد ببني سويف

تمكنت قوات الشرطة بمركز ناصر شمال بني سويف، من ضبط شخص يقوم بجمع مخلفات لـ «بطاطس مقرمشة» من المصانع الكبري وإعادة تعبئتها داخل أكياس وبيعها مرة أخري.

وردت معلومات للمقدم محمد الخولي رئيس وحدة مباحث مركز ناصر، بقيام أحد الاشخاص بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر بتجميع “مخلفات الشيبسي” الفاسدة من المصانع الكبرى، وإعادة تعبئتها وبيعها في الأسواق مرة أخرى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب أحمد عبدالتواب إلى القرية، وتم العثورعلى 5 أطنان من بقايا الشيبسي الفاسد،

> وعدد من عبوات الألوان الصناعية ونكهات الطعام داخل منزل شخص يدعي “وليد م ح” 35عام، تم التحفظ على الكميات والمتهم، وجاري العرض على النيابة العامة.