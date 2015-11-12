والد “معاذ الكساسبة” يدعو إلى التحقيق في حادث مقتل ابنه

دعا صافي يوسف الكساسبة، والد الطيار الأردني الملازم معاذ الكساسبة الذي قتل حرقًا داخل قفص على يد ما تنظيم “داعش” مطلع العام الجاري، إلى إجراء تحقيقات لمعرفة ملابسات سقوط طائرة ابنه ووقوعه أسيرًا في يد التنظيم.

وقال الكساسبة إنه مازال هناك الكثير من الأسئلة غير المجاب عليها بشأن أسر ابنه البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يبدو أن طائرته المقاتلة “إف 16″ أصيبت في الجو فوق أراض خاضعة لسيطرة التنظيم، بحسب ما ذكرت “بي بي سي”.

وكان الطيار قفز بالمظلة من طائرته بعد إصابتها ووقع أسيرًا بعد وقت قصير في قبضة التنظيم في 27 ديسمبر العام الماضي. ونشر التنظيم فيديو بقتله حرقًا، بعد أسره بعشرة أيام في أول يناير.

وقال والده: “مازلت أطالب الجيش بالاستماع لآخر دقيقتين تحدث فيهما معاذ، ومعرفة ما قاله قبل تحطم طائرته، مازلنا لا نعرف كيف حدث ذلك”، وأضاف أنه قيل له إن طائرة ابنه إما أصابها خلل فني أدى إلى وقوع الكارثة، أو ضربت بصاروخ أرض-جو.

وأضاف الكساسبه: “أريد أن أعرف ما حدث بالضبط، كما أريد أن أعرف ماذا حدث بعد هبوطه في الماء في مقعده القاذف، ظل في الماء لمدة ساعة و10 دقائق ثم أسره تنظيم “داعش”، كان ينبغي لهم (التحالف بقيادة الولايات المتحدة) إنقاذه أو على الأقل إرسال طائرات مروحية فوقه لحمايته، لكنهم تركوه”.