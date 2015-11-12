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ضبط 40 ألف مخالفة مرورية منها 10 سيارات مهربة جمركيا بالمحافظات

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ضبط 40 ألف مخالفة مرورية منها 10 سيارات مهربة جمركيا بالمحافظات ضبط 40 ألف مخالفة مرورية منها 10 سيارات مهربة جمركيا بالمحافظات
واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين الصادق حملاتها بالشوارع والطرق السريعة بالتنسيق مع الإدارات فى مديريات الأمن، لرصد المخالفات بشتى أنواعها وضبط متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

وأسفرت جهود الحملات اليوم الخميس عن ضبط 40 ألف مخالفة مرورية متنوعة، و3000 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وحجز 820 سيارة ودراجات بخارية مخالفة ضبط 10 سيارات مهربة جمركيا.

وأكد الرائد أحمد شورى مدير العلاقات العامة للمرور وجود تنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية لشن الحملات بشكل يومى، كما أن هناك تعليمات صادرة من اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور بمتابعة الحالة على كافة الطرق السريعة التى تربط العاصمة بالمحافظات لإزالة أى عوائق مرورية.

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