حوار - أنشيلوتي ينفجر: عملي في ريال مدريد كان الأصعب والإقالة قرار غير سليم

(إفي): قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن نادي ريال مدريد الذي تولى قيادة جهازه الفني بين يونيو 2013 و مايو 2015 "لم يتخذ القرار السليم" بإقالته.

وذكر أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة (ديلي ميل) البريطانية: "أن يقيلوك جزء من العمل، ولكن إذا سألتني عن إقالتي من ريال مدريد فيمكنني القول بأنه لم يكن القرار السليم".

وقال "كنت مستاء للغاية، لأنه كانت تربطني علاقة رائعة مع اللاعبين. استمتعت كثيرا بقيادة هؤلاء اللاعبين، لقد كان فريقا جادا ومهنيا".

وأقيل المدرب الإيطالي في نهاية موسمه الثاني مع النادي الملكي، الذي لم يحقق فيه سوى مونديال الأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وأشار أنشيلوتي إلى أنه كانت ستتم إقالته بعد موسمه الأول مع الميرنجي في حال عدم قيادته الفريق للتتويج بالكأس العاشرة لدوري أبطال أوروبا.

وقال "إذا لم يفز المدرب ببطولات في ريال مدريد تتم إقالته. أنا على ثقة بأنه كانت ستتم إقالتي بعد عام واحد لو لم نفز بالعاشرة. ولكني كنت أعلم بكل هذا قبل قبولي بالمنصب. كان بوسعي اتخاذ قرار بعدم التوقيع. ولكن ريال مدريد الفريق الأكبر في العالم".

وأضاف "يحكمون على الشخص بالنتائج، ولكن من المستحيل الفوز في كل الأعوام، وبخاصة في إسبانيا اعتبارا من الآن، حيث يوجد أحد أفضل الفرق في العالم: برشلونة. كما أنك تواجه أيضا فريقا ثالثا، أتليتكو مدريد، نديا للغاية".

وتابع "عملي في مدريد كان الأصعب. ضغط أكبر عما كان عليه مع الميلان. هل كانت خسارة نهائي دوري الأبطال في 2005 أمام ليفربول أسوأ تجربي لي؟ تصور ما تعنيه الخسارة 4-0 في ديربي مدريد. هذا الموسم فزنا بـ22 مباراة متتالية، وتم نسيان كل ذلك في 7 فبراير عندما خسرنا 4-0 أمام أتليتكو".

وأكد أنشيلوتي الذي تولى تدريب تشيلسي بين يوليو 2009 ومايو 2011 أنه لن تكون لديه "أي مشكلة" في العودة للنادي اللندني، ولكنه أبدى ثقته في استمرار البرتغالي جوزيه مورينيو في قيادة "البلوز".

وقال أنشيلوتي "لن يكون لدي أي مشكلة في العودة لتشيلسي" الذي أقيل منه بعد فوزه بالبريميير ليج وكأس انجلترا.

وأضاف "ولكنهم لن يقيلوا جوزيه. لقد قرروا وضع ثقتهم فيه واعتقد أنهم اتخذوا القرار السليم".

وتابع "من على بعد، أرى أن الفريق فاز باللقب بسهولة العام الماضي، وأنهم ليسوا متحفزين هذا الموسم. من المؤكد أن على المدرب تحفيز لاعبيه، ولكن هذا لا يمكن أن يتحقق إذا كان اللاعب يفتقد للحافز".

وأردف "مورينيو من أفضل المدربين في العالم، ليس هناك شك في ذلك. من لغة جسدة أرى أنه غير منزعج وأنه واثق في نفسه. إنني على ثقته بأنه سيتجاوز هذا الوضع".

وبسؤاله عن احتمال عودته للبريميير ليج، شدد المدرب الايطالي على أنه سيسعد "بالعودة للعمل في انجلترا" لأنه يعشق "كرة القدم هناك".

وقال "تسعدني العودة للعمل في انجلترا. أعشق كرة القدم هناك، لدي منزل في لندن، ويسعدني قيادة فريق ندي في البريميير ليج وفي أوروبا".

وكانت تقارير قد ربطت اسم أنشيلوتي، الذي فاز بالتشامبيونز ليج ثلاث مرات -اثنتين مع الميلان وواحدة مع ريال مدريد-، بقيادة ليفربول بعد رحيل بريندان رودجرز.

وقال أنشيلوتي "ليفربول فريق كبير، يضم لاعبين شباب من طراز رفيع مثل كوتينيو وفيرمينو وبنتيكي، وعليه إيجاد لاعب أكثر خبرة مثل جيرارد أو كاراجر ليكون نموذجا للفريق، ولكي يكون أكثر ندية. ولكن لم يكن هناك تفاوض معهم".

وأكد أنشيلوتي نيته العودة للتدريب الموسم القادم.

وقال "تلقيت بعض العروض من أنحاء مختلفة في العالم، ولكني أفضل أخد عام راحة. لقد مررت بثلاث تجارب مع فرق توليتها في منتصف الموسم ولم تكن جيدة. إذا حالفني الحظ سأبحث عن فريق في الصيف، وإذا لم يحالفني، فسيتعين علي الانتظار".