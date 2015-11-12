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بالفيديو - تعرف على ملامح كرة بطولة أوروبا 2016

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بالفيديو - تعرف على ملامح كرة بطولة أوروبا 2016 بالفيديو - تعرف على ملامح كرة بطولة أوروبا 2016

(إفي): كشف نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان يوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل شكل كرة بطولة أوروبا التي ستستضيفها فرنسا العام القادم.

ويطلق على الكرة اسم "Beau Jeu" وستستخدم في مرحلة المجموعات فقط وليس في الأدوار النهائية.

وأكد زيدان على موقع (انستجرام) أن الكرة التي صممتها شركة "أديداس" الألمانية "مرتبطة بشكل وثيق بالدولة المنظمة للمسابقة، فرنسا".

وأوضح أنها "تتألف من ألوان الأزرق والأبيض والأحمر التي يتكون منها علم فرنسا، وتحوي نقوشا فضية تشير إلى البطولة"، في إشارة إلى الكرة التي ستحمل حروف "E-U-Ro" وأرقام "2016".

واستغرقت شركة "أديداس" 18 شهرا في تصميم الكرة، وتأخذ "أفضل" ما في كرة "برازوكا" التي تم استخدامها في مونديال البرازيل.

وستكون هذه المرة الأولى التي لا تستخدم فيها نفس الكرة في جميع أدوار البطولة.

وستبدأ المنتخبات في تجريبها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

">Beau Jeu

Take a closer look at Beau Jeu, the official match ball for #EURO2016...

Posted by UEFA EURO on Thursday, 12 November 2015

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فيديو اليوم السابع

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