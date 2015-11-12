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نقل تلميذ إعدادى من مدرسته بعدما تحرش بزميلته فى الوادى الجديد

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نقل تلميذ إعدادى من مدرسته بعدما تحرش بزميلته فى الوادى الجديد نقل تلميذ إعدادى من مدرسته بعدما تحرش بزميلته فى الوادى الجديد
قررت إدارة الخارجة التعليمية بالوادى الجديد نقل طالب بالصف الثالث الإعدادى من مدرسته إلى أخرى بعد أن تحرش بزميلته فى نهاية اليوم الدراسى.

وكان ولى أمر التلميذة "أ.أ" بالصف الثالث الإعدادى بإحدى مدارس مدينة الخارجة تقدم بشكوى اتهم فيها الطالب "أ.أ.ى" بنفس الصف الدراسى بمضايقتها أثناء خروجها من المدرسة وبعد انتهاء التحقيق فى الواقعة قررت المدرسة نقل الطالب إلى مدرسة أخرى استنادا إلى أقوال زميلات التلميذة المتضررة وتم إعداد تقرير بالواقعة، ورفعه إلى الإدارة التعليمية لاتخاذ اللازم.

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