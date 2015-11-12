الداخلية: القبض على عريس الإسكندرية بتهمة إطلاق نار على نقطة شرطة

>أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية القبض على "عريس الإسكندرية" بدر الدين محمد محمود محمود الجمل، واسمه الحركى " متولى"من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عضو لجنة العمليات النوعية بالإسكندرية تنفيذاً لقرار النيابة بضبطه على ذمة اتهامه بإطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة العصافرة، والمشاركة فى العديد من العمليات الإرهابية.

وأوضح مسئول المركز الإعلامى أن محضرا تحرر للمتهم وتم إحالته الى النيابة التى تولت التحقيق .

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