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بالصور.. غرق مخازن الحديد والصلب فى الإسكندرية بسبب السيول

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بالصور.. غرق مخازن الحديد والصلب فى الإسكندرية بسبب السيول بالصور.. غرق مخازن الحديد والصلب فى الإسكندرية بسبب السيول
كشفت مصادر بشركة الحديد والصلب، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة لحقتها خسائر كبيرة جراء غرق المخازن، بسبب موجة الأمطار الأخيرة.

وأضافت المصادر، أن المخازن الكائنة بمنطقة المتراس بالإسكندرية أغرقتها المياه، نتيجة إغلاق ترعة النوبارية.

وأشارت المصادر، إلى أن التنقل بالمخازن يتم بالمراكب، مما يحول دون إخراج مواد الخام، وأكدت المصادر تلف بضائع التصدير التى كانت معدة بالمخازن، كما لحق الضرر بكابلات الكهرباء والميزان.

من جانبه أكد الدكتور جمال سليمان مدير عام العلاقات العامة بالشركة، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة برئاسة المهندس محمد سعد نجيدة، استغاثت بمحافظة الإسكندرية، وبحى غرب الإسكندرية منذ 9 نوفمبر الجارى دون استجابة، وهذا سيكلف الشركة خسائر بالملايين سيتم حصرها فور شفط المياه.

جدير بالذكر أن مخازن الشركة تحتوى على آلاف الأطنان من مواد الخام سواء الواردة من الخارج أو المعدة للتصدير.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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