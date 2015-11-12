السبت.. وقفة للعاملين بـ"تأمينات كفر الشيخ" أمام وزارة التضامن

أعلن العاملون بالتأمينات الاجتماعية فى محافظة كفر الشيخ خلال بيان لهم عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية يوم السبت القادم أمام وزارة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بتنفيذ القرار الوزارى 403 لعام 2015م والصادر فى 6 سبتمبر 2015م بشأن تشكيل لجنة لإعداد اللوائح الخاصة بالهيئة لأن عدم تنفيذ القرار أدى إلى إهدار حقوق العاملين بالخضوع التام لقانون الخدمة المدنية.

وأكد اتحاد العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه قبل دعوة العاملين بتنظيم وقفة سلمية للتعبير عن الرأى يوم السبت القادم احتراماً للدستور وسيادة القانون والتأكد على استقلالية الهيئة وسرعة إصدار اللوائح الخاصة بالهيئة وتحديد جدول زمنى لإقرار اللوائح الخاصة بالهيئة وتقديم اللائحة المقترحة من العاملين لمناقشتها وإقرارها.