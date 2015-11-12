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مرشح مستقبل وطن ببورسعيد: سنخدم البلد فى البرلمان أو غيره

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مرشح مستقبل وطن ببورسعيد: سنخدم البلد فى البرلمان أو غيره مرشح مستقبل وطن ببورسعيد: سنخدم البلد فى البرلمان أو غيره
قال محمود حسين مرشح حزب مستقبل وطن ببورسعيد، إن حملته ستظل فى العمل بعد الانتخابات، حتى وإن لم يفز بمقعد البرلمان.

وأضاف بيان للحملة أن اجتماعا عقد بين محمود حسين وأعضاء حملته اليوم لمناقشة خطوات الدعاية.

وأشار حسين إلى أن كرسى البرلمان ليس مكسبا وإنما مسئولية كبيرة، تستوجب العمل على تحقيق ما وعدنا به شعبنا، قائلا: "سنخدم بلدنا بالبرلمان أو من غيره".

وأضاف البيان "سنسعى لتنفيذ برنامجنا من خلال نواب مستقبل وطن، والذى من المتوقع وصول عددهم إلى أكثر من 100 نائب، لأننا طرحنا أنفسنا وبرنامجنا لشعب بورسعيد ونعمل بإخلاص للوصول إلى تحقيقه".

وقال البيان، "المدينة تحتاج الكثير والأمل والحلم لبناء هذا البلد لابد أن يكون أكبر من نجاح محمود حسين من عدمه".

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