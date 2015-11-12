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ضبط صاحب مخبز بلدى استولى على 18 ألف جنيه من أموال الدعم بالجيزة

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ضبط صاحب مخبز بلدى استولى على 18 ألف جنيه من أموال الدعم بالجيزة ضبط صاحب مخبز بلدى استولى على 18 ألف جنيه من أموال الدعم بالجيزة
ضبط رجال مباحث والتجارة صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 18 ألف جنيه من المال العام المخصص لمستحقى الدعم في الجيزة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين تتهم صاحب مخبز بلدى بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية باستخدام فلاشات "usb"، بصفة يومية والتصرف فى الدقيق المدعم، ، وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة وضبطته.

وأفاد تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين ان المبالغ التى تحصل عليها المتهم مقابل انتاج وتصنيع الخبز دون انتاجه فعليا بلغت 18 ألف و883 جنيه استولى عليها خلال أشهر " يناير ، فبراير، مارس 2015".

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مصر 365

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