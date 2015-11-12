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بالفيديو.. المشاركون فى مسيرة "النهار" بشرم الشيخ يهتفون : "بنحبك يا سيسى"

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بالفيديو.. المشاركون فى مسيرة "النهار" بشرم الشيخ يهتفون : "بنحبك يا سيسى" بالفيديو.. المشاركون فى مسيرة "النهار" بشرم الشيخ يهتفون : "بنحبك يا سيسى"
ردد المشاركون فى المسيرة الحاشدة التى تنظمها تلفزيون النهار بشرم الشيخ لتنشيط السياحة ، هتافات منها "بنحبك يا سيسى .. بنحبك يا سيسى" و "تحيا .. تحيا مصر"، رافعين الأعلام المصرية، إضافة إلى مشاركة عدد من الشباب بالطبول.

و تضم المسيرة، عمرو الكحكى العضو المنتدب لشبكة تلفزيون النهار، وعدد من القيادات العاملة بالقناة، منهم إيهاب جلال رئيس قناة النهار الرياضة ، وخالد مرسى رئيس قناة النهار اليوم، ومحمد الجازوى رئيس قناة النهار الدراما.

كما يشارك فى المسيرة التى تحركت بشوارع شرم الشيخ، عدد من المذيعين العاملين بالقناة، منهم شيما ومحمد عباس وأشرف محمود وسارة حازم وأيمن إبراهيم، إلى جانب عدد من الرياضيين منهم اللاعب شادى محمد ووليد صلاح وخالد بيبو، إلى جانب عدد من الفنانين، منهم نشوى مصطفى و هالة صدقى ومجدى كامل و زوجته مها أحمد و فريال وأمل رزق وماجد المصرى و سامح السريطى، إضافة إلى محمد نبوى القيادى بتمرد.

اليوم السابع -11 -2015
>اليوم السابع -11 -2015
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

- بالصور.تلفزيون النهار ينظم مسيرة حاشدة بشرم الشيخ بمشاركة النجوم

- نجوم الفن والرياضة بمسيرة السلام يصلون شرم الشيخ ويرفعون شعار “لن تنطفئ الأنوار”

- عمرو الكحكى يستقبل مجدى كامل وإيهاب فهمى وفريال يوسف فى مطار القاهرة

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مصر 365

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